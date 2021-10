Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trinkgelder entwendet

Mainz-Altstadt (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt aufgrund eines Einbruchs in einen Schönheitssalon in der Mainzer Altstadt. In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen der oder die unbekannten Täter in das Geschäft im "Kirschgarten" ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Die Täter entwendeten letztlich die Trinkgelder der Mitarbeitenden aus einer Kasse.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell