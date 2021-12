Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Zwei technische Hilfeleistungen

Sprockhövel (ots)

Insgesamt wurde die Feuerwehr Sprockhövel zwei Mal zu technischen Einsätzen alarmiert. Am späten Dienstagabend versperrte ein umgestürzter Baum die Sirrenbergstraße. Der rund 20-Zentimeter-umfassende Stamm wurde mit einer Motorsäge zerkleinert.

Am Mittwoch wurden Einsatzkräfte gegen 13 Uhr zu einer Wohnung am Perthes-Ring gerufen. Eine Person wurde vermisst und hilflos in der Wohnung vermutet. Die Feuerwehr öffnete ein Fenster beschädigungsfrei und verschaffte so dem ebenfalls alarmierten Rettungsdienst Zutritt zu den Wohnräumlichkeiten. Es stellte sich heraus, dass die Person nur tief geschlafen hatte.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell