Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kleine Autoliebhaber

Jena (ots)

Mit kleinen Autos wollten scheinbar eine 9-Jährige und ihr 8 Jahre alter Kumpel spielen. Dies scheiterte aber offensichtlich daran, dass die beiden keine Fahrzeuge zur Hand hatten. Folglich gingen die beiden Kinder in einen Supermarkt am Salvador-Allende-Platz und erspähten das Objekt der Begierde. Da die beiden kein Geld dabei hatten, wurden sie kurzerhand zum Langfinger, stecken die Matchbox-Autos, im Wert von knapp fünf Euro, in die Tasche und wollten dann den Supermarkt verlassen. Ein Zeuge erwischte die jungen Diebe allerdings und übergab diese an die Polizei.

