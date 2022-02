Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kettensäge entwendet

Apolda (ots)

Gegen 16:40 Uhr, am 15.02.2022 informierte ein 85jähriger Mann die örtliche Polizei, dass in seine Gartenhütte in der Dobermannstraße in Apolda eingebrochen wurde. Als Tatzeitraum benennt er den 01.02.2022 bis 15.02.2022. Unbekannte Täter hatten die Tür in Schlosshöhe aufgehebelt, um in das Innere zu gelangen. Hier durchsuchten sie alles und entwendeten schließlich eine Kettensäge der Marke "Stihl" im Wert von ca. 500 Euro. Der Sachschaden am Häuschen wird mit ca. 50 Euro benannt.

