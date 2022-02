Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl aus Pkw

Großheringen (ots)

In Großheringen, in der Sulzaer Straße entwendeten unbekannte Täter im Tatzeitraum 14.02.2022, 16:30 Uhr bis 15.02.2022, 14:30 Uhr aus einem dort abgeparkten Pkw einen DVD-Player und Bargeld in Höhe von ca. 100 Euro. Das Bargeld befand sich in einer Geldbörse im Handschuhfach, welche selbst jedoch vor Ort belassen wurde. Am Fahrzeug ließen sich keinerlei Aufbruchspuren feststellen, so dass noch nicht restlos geklärt werden konnte, wie der oder die Täter in das Innere gelangten. Beim Entdecken der Tat war die Fahrertür lediglich angelehnt und nicht verschlossen.

