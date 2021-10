Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand auf Firmengelände - Sachbeschädigung - Verwenden verfassungswidriger Zeichen

Vogelsbergkreis (ots)

Brand auf Firmengelände

Alsfeld - Auf einem Firmengelände in der Georg-Dietrich-Bücking-Straße kam es in der Nacht zu Dienstag (19.10.), gegen 1.15 Uhr, zu einem Brand, bei dem insgesamt vier Fahrzeuge beschädigt wurden. Nach derzeitigem Kenntnisstand fing eine Mercedes A-Klasse Feuer. Sowohl die rechts daneben geparkten Fahrzeuge, eine Kehrmaschine sowie ein Krankentransportwagen, und ein linksseitig abgestellter Anhänger wurden durch den Brand beschädigt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 32.000 Euro. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(JB)

Sachbeschädigung

Schotten - Den linken Außenspiegel eines weißen BMW 120i traten Unbekannte in der Nacht zu Montag (18.10.) ab. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Hinterhof in der Marktstraße. Der entstandene Schaden beträgt etwa 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verwenden verfassungswidriger Zeichen

Mücke - Unbekannte bemalten in der Zeit von Donnerstag (07.10.) bis Sonntag (10.10) mehrere Steine vor einer Kirche in der Heegstraße mit verfassungswidrigen Zeichen. Die Steine und wasserfesten Stifte waren zuvor durch die Kirchengemeinde als Malangebot für Kinder und Jugendliche ausgelegt worden. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 80 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(SH)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell