Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Geldbeutel gestohlen - Versuchter Einbruch - Einbruch

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Geldbeutel gestohlen

Bad Hersfeld - Unbekannte stahlen am Dienstagvormittag (19.10.), gegen 10:30 Uhr, in einem Lebensmittelgeschäft in der Homberger Straße eine schwarze Ledergeldbörse. Der Eigentümer des Portemonnaies hatte dieses im Anschluss an seinen Einkauf kurzzeitig im Kassenbereich abgelegt. In dieser Zeit griffen die Langfinger unbemerkt zu und flüchteten unerkannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Bad Hersfeld - Ein Kindergarten in der Straße "Am Helfersgrund" wurde am Dienstagabend (19.10.), gegen 18:15 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Die Einbrecher hebelten an mehreren Fenstern und verursachten hierdurch Sachschaden von rund 1.500 Euro. Anschließend flüchteten die Unbekannten, ohne in das Innere des Objekts gelangt zu sein. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch

Bad Hersfeld - Unbekannte brachen am Dienstagmittag (19.10.), in der Zeit zwischen 11 Uhr und 12 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Zinkengraben" ein. Durch Aufhebeln der Eingangstür gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, aus denen sie Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von mehreren hundert Euro entwendeten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(SH)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell