Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Feuerwehreinsatz bei Firma Hochwald Foods - Kühlmittel ausgetreten

Hünfeld (ots)

Seit Mittwochmorgen, 04.00 Uhr, kommt es zu einem Feuerwehreinsatz bei der Firma Hochwald Foods in Hünfeld. Auf Grund eines technischen Defektes ist Kühlmittel aus einem Produktionsbehälter ausgetreten. Die Feuerwehr hat den Austritt des Kühlmittels bereits unterbunden. Mitarbeiter der Firma Hochwald wurden nicht verletzt. Zwei Feuerwehrleute wurden vorsorglich in die Helios Klinik nach Hünfeld verbracht, da diese mit dem Kühlmittel in Berührung kamen. Wie lange der Einsatz nach andauert ist ungewiss, da die Feuerwehr noch weitere Überprüfungen und Reinigungsmaßnahmen durchführt. Hierfür wurde die Ströherstraße gesperrt. Für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr. Bei Vorliegen weiterer Informationen wird nachberichtet.

