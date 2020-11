Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Rostocker Ermittler bringen Betrügerin in U-Haft

RostockRostock (ots)

Die Rostocker Kriminalpolizei konnte im Zusammenwirken mit der Staatsanwaltschaft Rostock einen Haftbefehl gegen eine 50-jährige Deutsche bei dem Amtsgericht Rostock erwirken. Nach umfangreichen Nachforschungen ist diese Frau für viele Betrugsdelikte in den letzten zwei Jahren verantwortlich. Heute wurde sie in eine Hafteinrichtung überführt.

Die Beschuldigte ist der Polizei jedoch schon seit fast 30 Jahren bekannt. Sie trat bereits erheblich strafrechtlich in Erscheinung wegen Diebstahls, Betrug oder Urkundenfälschung. Immer wieder kam es ihrerseits zu Betrugshandlungen unterschiedlichster Maschen. Die Frau änderte regelmäßig ihre Identität, heiratete mehrmals und machte sich die neuen Namen zunutze. Seit dem Jahr 2017 ist die Person dem weiblichen Geschlecht zugehörig. In ihren letzten Tathandlungen eröffnete sie mit den Aliasnamen unterschiedliche Konten und fälschte Schecks, reichte sie bundesweit bei vielen verschiedenen Haus- und Onlinebanken ein. Sie verfügte über das Geld in mehrmaliger vierstelliger Höhe - bis die Banken bemerkten, dass die Schecks nicht gedeckt waren. Vielen ist diese Masche unter dem Titel "Scheckreiterei" bekannt.

Darüber hinaus betrieb die Frau mehrfach Insolvenzbetrug. Sie rief unterschiedliche Unternehmen auf die Namen ihrer Familie, Freunde, Bekannte oder Kollegen ins Leben. Diese Firmen trieb sie in die Insolvenz und beantragte sodann die entsprechenden Gelder.

Auch wenn die Frau bereits wegen gleichgelagerter Delikte verurteilt wurde, lies sie von den Betrügereien nicht ab. Ganz offensichtlich finanzierte sie mit den Straftaten einen großen Teil ihres Lebensunterhaltes. Jüngst entstand ein Schaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

Am gestrigen Tage konnte die Betrügerin aufgrund umfassender Ermittlungen, bei denen mehrere Bereiche des Kriminalkommissariats der Polizeiinspektion Rostock beteiligt waren, in einer ihrer Wohnanschriften festgestellt werden. Die Kollegen der Fahndung realisierten die Festnahme. Nach der Festnahme wurde die Frau einem Haftrichter vorgeführt. Jetzt sitzt sie in der Untersuchungshaft.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell