Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle

Weimar (ots)

Am 15.02.2022 in der Zeit von 06.:00 bis 14:00 Uhr wurde in der Ortslage Hayn eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Im Ergebnis standen 118 Beanstandungen, bei denen zwei Fahrzeugführer ein Fahrverbot zu erwarten haben. Spitzenreiter war ein Fahrer mit 67 bei erlaubten 30 km/h.

