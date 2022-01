Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Lagerhalle - Container aufgebrochen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Lagerhalle

Bebra. Ein Schuhlager in der Hessischen Straße im Ortsteil Weiterode wurde in der Nacht zu Dienstag (25.01.) Ziel unbekannter Täter. Durch Einschlagen einer Schaufensterscheibe gelangten die Einbrecher in das Lager, aus dem sie circa 20 Kartons samt Schuhen der Marken Mustang, Ambition und Rieker entwendeten. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt in unbekannte Richtung. Der Wert des Diebesguts sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens sind derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Container aufgebrochen

Ronshausen. Unbekannte brachen einen Gefahrgutcontainer in einem Waldgebiet nördlich der Autobahn 4 auf. Anschließend entwendeten die Einbrecher mehrere Kanister mit Motorsägenbenzin sowie Motorsägenkettenöl im Gesamtwert von einigen hundert Euro. An dem Container entstand zudem Sachschaden von rund 200 Euro. Ein Zeuge hatte den Einbruch am Samstag (15.01.) festgestellt und umgehend die Polizei informiert. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell