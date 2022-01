Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Einfamilienhaus - Brände in Schotten aufgeklärt

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Alsfeld. Ein Einfamilienhaus in der Elbenröder Straße im Ortsteil Eudorf wurde am Freitag (24.01) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln einer Tür gelangten die Einbrecher in die Wohnräume, aus denen sie Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendeten. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Es entstand Sachschaden von etwa 100 Euro an der Tür. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Brände in Schotten aufgeklärt

Schotten. Am Mittwochnachmittag (19.01.), gegen 16.45 Uhr, hatten Anwohner in der Mühlstraße Feuer in einer Mülltonne bemerkt. Glücklicherweise konnten sie die Flammen zeitnah mit mehreren Wassereimern ablöschen, bevor diese auf andere Gegenstände übergriffen.

Etwa eine Stunde später informierten Zeugen die Polizei über einen Brand eines Bekleidungscontainer in der Vogelsbergstraße. Die hinzugerufene Feuerwehr aus Schotten musste den Container aufbrechen, um das Feuer zu löschen.

Aufgrund eines Hinweises konnten drei Kinder im Alter von 11 und 12 Jahren als Verursacher ermittelt werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden die Taten, bei denen Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro entstand, aus kindlichem Leichtsinn heraus begangen.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell