POL-OH: Verkehrskontrollen der Fuldaer Polizei: Alkohol und Drogen im Fokus

Fulda. Die Teilnahme am Straßenverkehr unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen ist eine der Hauptursachen für Verkehrsunfälle mit schwerwiegenden Folgen. Aus diesem Hintergrund führt die osthessische Polizei fortwährend Kontrollen durch, um so für mehr Verkehrssicherheit zu sorgen.

Insgesamt überprüfte die Polizei von Samstagmittag (22.01.) bis zum frühen Sonntagmorgen (23.01.) 259 Kraftfahrzeuge und 326 Personen. Dabei wurden fünf Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Die Beamtinnen und Beamten leiteten außerdem auch zwei Ermittlungsverfahren ein, weil Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs waren. In fünf Fällen ordneten die Kontrollkräfte Blutentnahmen an, da der Verdacht des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Alkohol- beziehungsweise Drogeneinfluss bestand.

Neben der Erhöhung der Verkehrssicherheit durch die Sichtbarkeit der Kontrollen, wurden den Verkehrsteilnehmenden in vielen Gesprächen die Risiken von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr verdeutlicht. Wer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch Andere.

Im Jahr 2020 kam es im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Osthessen zu 213 Verkehrsunfällen im Zusammenhang mit Alkohol und/oder anderen berauschenden Mitteln. Dies ist der niedrigste Wert seit fünf Jahren. 606 Verkehrsteilnehmer wurden in 2020 in Osthessen von der Polizei bei einer folgenlosen Trunkenheitsfahrt erwischt. In allen Fällen führte dies zur Sicherstellung des Führerscheins. Trotz der rückläufigen Unfallzahlen in diesem Bereich sind entsprechende Kontrollen sehr wichtig, da Verkehrsunfälle nicht selten Personenschäden zur Folge haben.

Bei den Schwerpunktkontrollen gingen den Beamtinnen und Beamten außerdem zwei Verkehrsteilnehmer ins Netz, die ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs waren. Gegen sie wurden Strafverfahren eingeleitet und sie mussten ihre Fahrten noch an den Kontrollstellen beenden.

Die osthessische Polizei wird auch weiterhin einen Schwerpunkt auf Verkehrskontrollen zum Thema "Alkohol und Drogen" in allen drei Landkreisen legen, um somit die Unfallzahlen weiter zu reduzieren.

