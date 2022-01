Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Autokennzeichen gestohlen - Diebstahl aus Pkw - Einbruch in Werkstattgebäude - Versuchter Einbruch in Sportgeschäft - Brand eines Scheunentors

Fulda (ots)

Autokennzeichen gestohlen

Fulda. Unbekannte stahlen in der Nacht auf Montag (24.01.) in der Magdeburger Straße die amtlichen Kennzeichen FD-XB 416 eines Ford Fiesta. Das Auto stand auf einem Parkplatz vor einem Wohn- und Geschäftshaus. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Pkw

Fulda. In der Josef-Nüdling-Straße stahlen Unbekannte zwischen Freitag (21.01.) und Montag (24.01.) aus einem weißen Golf Bargeld in unbekannter Höhe und eine Sonnenbrille im Wert von circa 50 Euro. Das Auto stand im Hof eines Wohnhauses. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Werkstattgebäude

Fulda. Zwischen Samstagnachmittag (22.01.) und Montagmorgen (24.01.) brachen Unbekannte in ein Werkstattgebäude in der Dr.-Raabe-Straße ein. Die Täter stahlen eine dreistellige Summe Bargeld und verursachten Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Sportgeschäft

Fulda. Unbekannte versuchten am frühen Dienstagmorgen (25.01.), gegen 2.50 Uhr, in ein Sportgeschäft in der Kohlhäuser Straße einzubrechen. Die Täter hebelten ohne Erfolg an der Haupteingangstür und lösten dabei Alarm aus. Daraufhin flüchteten sie unerkannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Brand eines Scheunentors

Bad Salzschlirf. Am Montagmittag (24.01.), gegen 11.10 Uhr, brannte der untere Teil eines Scheunentors in der Nähe des Freibades an der K112. Eine aufmerksame Spaziergängerin bemerkte das Feuer und löschte es, noch bevor die Feuerwehr vor Ort war. Es entstand circa 500 Euro Sachschaden. Die Polizei Fulda hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell