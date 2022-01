Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

(1) FD

Zusammenstoß auf B 458 - Vier Verletzte

Fulda. Eine 40-jährige VW-Fahrerin aus Fulda fuhr am Samstag (22.01.), gegen 18 Uhr, an der Anschlussstelle Fulda-Mitte, aus nördlicher Richtung kommend, von der A 7 ab und wollte die Bundesstraße 458 in Richtung Danziger Straße (Künzell) überqueren. Ein 50-jähriger RAM-Fahrer aus Fulda befuhr zur gleichen Zeit die B 458 von Petersberg kommend in Richtung Dipperz. An der dortigen Kreuzung missachtete nach derzeitigen Erkenntnissen die VW-Fahrerin das Rotlicht der dortigen Ampel und kollidierte mit dem bei Grünlicht fahrenden RAM-Fahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde die 40-jährige Fuldaerin schwer verletzt. Der 50-Jährige sowie zwei Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 55.000 Euro.

Polizeistation Fulda

(2) HEF

Unfall im Kreisverkehr

Bebra. Am Sonntag (23.01.), gegen 16.20 Uhr, fuhr eine Mercedes-Fahrerin aus Bebra aus der Nürnberger Straße kommend auf den dortigen Kreisverkehr zu. Hierbei übersah sie eine Skoda-Fahrerin aus Alheim, welche sich bereits aus der Bahnhofstraße kommend im Kreisverkehr befand und in Richtung Hersfelder Straße weiterfahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 6.500 Euro.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Verkehrsunfall beim Ausparken

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (20.01.), gegen 14 Uhr, wollte ein 34-jähriger Mann aus Warschau/Polen mit seinem Peugeot 307 auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Heinrich-von-Stephan-Straße aus einer Parklücke ausparken und stieß dabei gegen den Audi Q5 eines 65-jährigen Mannes aus Bad Hersfeld. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Mehrere hundert Liter Diesel ausgelaufen

Niederaula. Am Samstag (22.01.), gegen 19.15 Uhr, befuhr ein 45-jähriger Mann aus Braila/Rumänien mit einem Lastzug die Landstraße 3140 aus Niederaula kommend in Fahrtrichtung Unterwegfurth. Auf der Strecke wollte der Mann den Lkw wenden. Beim Rangieren kam der Lkw nach rechts von der Fahrbahn ab und rutsche in den Graben. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. An der Unfallstelle liefen circa 150 Liter Diesel in die Flurgemarkung. Da der Lkw nicht mehr fahrbereit war, musste er durch einen Abschleppwagen geborgen werden. Die Feuerwehr Niederaula errichtete vor Ort Wassersperren wegen des ausgelaufenen Diesels.

Wildunfall mit erheblichem Schaden

Neuenstein. Am Samstag (22.01.), gegen 23.40 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Mann aus Melsungen mit seinem Golf die Bundesstraße 324 von Obergeis kommend in Richtung Untergeis. Auf der Strecke überquerte ein Wildtier die Fahrbahn. Der Mann aus Melsungen versuchte auszuweichen, wobei er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und rechtsseitig von der Fahrbahn abkam. Hierbei fuhr der Golf eine Böschung hinunter und überschlug sich auf dem dortigen Acker. Neben dem 24-jährigen Fahrer befanden sich noch zwei weitere Insassen in dem Fahrzeug. Verletzt wurde niemand. Der Golf war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

(3) VB

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Lauterbach. Am Dienstag (18.01.), gegen 12 Uhr, parkte ein 77-jähriger Pkw-Fahrer seinen VW Touran in der Straße "Neuer Steinweg" in einer Parkfläche an der rechten Straßenseite. Als er gegen 13 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass dieses an der vorderen Stoßstange im linken Bereich beschädigt wurde. Offensichtlich hatte ein anderes Fahrzeug beim Vorbeifahren den VW touchiert. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer 06641-9710. Am Touran entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Fahrzeug beschädigt

Lauterbach. Am Freitag (21.01.), gegen 14.30 Uhr, parkte ein 46-jähriger Pkw-Fahrer seinen BMW in der Straße "Neuer Steinweg auf dem dortigen Parkplatz. Als er am Samstag (22.01.), gegen 10 Uhr, wieder zu seinem Wagen kam, stellte er fest, dass dieser im hinteren rechten Bereich beschädigt wurde. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den BMW gestoßen und hatte diesen dabei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer 06641-9710. Am BMW entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen

Herbstein-Stockhausen. Am Sonntag (23.01), gegen 1.15 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem BMW E320 die Kreisstraße von Stockhausen kommend in Richtung Müs. Plötzlich verlor er die Kontrolle über seinen BMW, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und durchfuhr das Wiesengelände, welches parallel zur Fahrbahn verläuft. Nach etwa 200 Metern fuhr der BMW in eine dort befindliche Hecke und kam zum Stillstand. Bei dem Unfall verletzte sich der 40-jährige Fahrzeugführer leicht. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Da bei dem 40-jährigen Alkoholgeruch festgestellt wurde, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Es entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Polizeistation Lauterbach

