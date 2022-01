Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 20-Jähriger nach Einbruch in Café festgenommen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Kirchheim. Ein vorerst unbekannter Mann warf am Samstag (22.01), gegen 23.50 Uhr, mit einem Stein ein Fenster eines Cafés in der Hauptstraße ein. Durch die kaputte Scheibe öffnete er dieses und gelang so in den Verkaufsraum. Dort entwendete er bislang unbekanntes Diebesgut und flüchtete. Aufmerksame Zeugen beobachteten den Einbruch, bei dem rund 200 Euro Sachschaden entstanden, und alarmierten umgehend die Polizei. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen gelang es einer Streife der Polizeistation Bad Hersfeld kurze Zeit später einen 20-jährigen Kirchheimer als Tatverdächtigen zu ermitteln und festzunehmen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und Sachbeschädigung gegen den 20-Jährigen, der im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde.

Julissa Bär

