Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall mit Personenschaden in der Lindenstraße in Fulda

Fulda (ots)

Am Sonntag kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden an der Kreuzung Lindenstraße/Petersberger Straße in Fulda. Eine 22-jährige Fahrzeugführerin aus Tann befuhr mit ihrem VW Golf die Petersberger Straße in Richtung Rangstraße. In Höhe der Kreuzung Lindenstraße wollte ein 30-jähriger Audi-Fahrer aus Niedersachsen aus der Lindenstraße in die Petersberger Straße nach links einfahren. Dabei wurde der Audi von dem Golf erfasst. Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht die Möglichkeit, dass die Golffahrerin das Rotlicht der Verkehrsampelanlage missachtet haben könnte. Bei dem Unfall wurden die Beifahrerin im Golf, eine 25-jährige Frau aus Hilders, sowie der Fahrer des Audi leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Schaden in einer Gesamthöhe von etwa 5000EUR. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, sich bei der Polizei in Fulda zu melden. Gefertigt: (PP Osthessen, Polizeistation Fulda, POK Schaffranek)

i.A. BRAUN, PHK / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell