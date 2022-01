Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle mit Verletzten

Reutlingen (ots)

Lenningen (ES): Unfall im Einmündungsbereich

Leichte Verletzungen hat ein 35-jähriger Mofafahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag erlitten. Ein 91-Jähriger befuhr gegen 10.40 Uhr mit seinem Opel den Schillerplatz in Richtung Gutenberger Straße und wollte an der dortigen Einmündung nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden und vorfahrtsberechtigen Mofa-Lenker. Der 35-Jährige stürzte in der Folge zu Boden und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.300 Euro. (rn)

Albstadt (ZAK): Fußgängerin beim Wenden angefahren

Eine Fußgängerin ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in der Marktstraße leicht verletzt worden. Gegen 9.10 Uhr fuhr ein 33 Jahre alter Mann mit seinem Kleinlaster Iveco in der Fußgängerzone rückwärts, um zu wenden. Hierbei fuhr er eine 59-jährige Fußgängerin mit geringer Geschwindigkeit an. Eine ärztliche Versorgung der Frau vor Ort war nicht erforderlich, sie begab sich selbstständig zum Arzt. (sm)

