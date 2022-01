Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch, Verkehrsunfälle, Exhibitionist, Selbstlaborat gezündet

Reutlingen (ots)

Weiterer Einbruch

Wie bereits am Samstag berichtet, sind in der Silvesternacht in der Peter-Rosegger-Straße Einbrecher unterwegs gewesen. Jetzt wurde bekannt, dass es noch zu einem weiteren Einbruch kam. Bislang unbekannte Täter hebelten ein Fenster zu einer Wohnung auf. Die Wohnung wurde durch die Täter allerdings nicht betreten und folglich wurde auch nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro

Reutlingen (RT): Auffahrunfall

Am Samstagabend ist es auf der Lederstraße zu einem Auffahrunfall gekommen. Gegen 19.30 Uhr fuhr ein 19 -Jähriger mit seinem Pkw Hyundai in Richtung Innenstadt. Auf Höhe des Matthäus-Alber-Hauses fuhr er auf eine vorausfahrende 19 -jährige VW-Fahrerin auf. Die beiden Mitfahrerinnen im VW zogen sich leichte Verletzungen zu. Sie wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Da aus dem Hyundai Betriebsstoffe ausliefen, wurde die Feuerwehr Reutlingen zur Reinigung der Fahrbahn hinzugezogen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 8.000 Euro.

Kirchheim unter Teck (ES): Fahrradfahrer nach Sturz verletzt

Am Samstag gegen 16.45 Uhr ist es im Fliederweg zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem sich ein Fahrradfahrer Verletzungen zugezogen hat. Der 46 -Jährige befuhr mit seinem Citybike den Fliederweg in Richtung Resedenweg, wobei vermutlich aufgrund von Materialermüdung unvermittelt die Halterung des Fahrradsattels brach. Hierauf kam der Radfahrer ins Schlingern und anschließend zu Fall, wobei er mit dem Vorderrad noch einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Fiat Doblo touchierte. Der Fahrradfahrer wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fiat und am Citybike entstand ein Gesamtschaden von 300 Euro.

Filderstadt-Bonlanden (ES): Exhibitionist aufgetreten (Zeugenaufruf)

Am Samstag kurz nach 13.00 Uhr wurde der Polizei mehrfach über Notruf gemeldet, dass im Bereich des Sportgeländes Seefälle ein lediglich mit einer Unterhose bekleideter dunkelhäutiger Mann herumläuft, welcher immer wieder die Unterhose herunterziehen und sein Geschlechtsteil zeigen würde. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte der 33 -jährige, 170 cm große und schlanke Mann tatsächlich nur mit einer Unterhose bekleidet angetroffen werden. Er wurde zunächst zum Polizeirevier Filderstadt verbracht und dort nach erfolgten polizeilichen Maßnahmen entlassen. Das Polizeirevier Filderstadt bittet Zeugen, welchen der Mann zur genannten Zeit im Bereich der Seefälle aufgefallen ist, sich unter Telefon 0711/70913 zu melden.

Lenningen (ES): Terrassentür durch Selbstlaborat beschädigt

Vermutlich bereits in der Silvesternacht ist die Terrassentür eines Wohnhauses in der Bissinger Straße durch einen selbstgebauten Böller erheblich beschädigt worden. Wie erst im Laufe des Samstages durch die Bewohner bemerkt wurde, hatte ein in einem Aluminiumrohr befindliches Selbstlaborat direkt an der Terrassentür auf dem Balkon im ersten Obergeschoß gezündet und an der Tür und der Hausfassade einen Sachschaden in Höhe von mindesten 1.000 Euro verursacht. Wie das Laborat auf den Balkon gekommen war, ist noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Dettenhausen (TÜ): Vorrang missachtet

Am Samstagnachmittag ist es in Dettenhausen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 13.15 Uhr befuhr ein 40 -Jähriger mit einem Pkw VW Passat die Stuttgarter Straße in Fahrtrichtung Kälberstelle und wollte an der Einmündung K6912/Stellestraße nach links abbiegen. Hierbei übersah er eine entgegenkommende 30 -jährige Radfahrerin und es kam zur Kollision. Die Radfahrerin wurde in der Folge über die Motorhaube auf die Straße geschleudert und verletzte sich hierbei schwer. Sie wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell