Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Ladendiebstahl in Haft

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Wegen des Verdachts des Bandendiebstahls ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeirevier Reutlingen gegen zwei Männer im Alter von 29 bis 30 Jahren. Sie wurden am Donnerstagabend kurz vor 20 Uhr nach zwei Diebstählen in einem Einkaufsmarkt in der Straße "Am Heilbrunnen" festgenommen. Zwischenzeitlich befinden sie sich in Untersuchungshaft.

Der 29-Jährige belud am Donnerstagabend gegen 19.15 Uhr zunächst einen Einkaufswagen mit Waren im Wert von mehreren hundert Euro, schob diesen ohne zu bezahlen vom Verkaufsraum in den Eingangsbereich, wo er von einem derzeit noch unbekannten Mittäter abgeholt wurde. Auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes wurden die Waren anschließend an den dort mit einem Pkw wartenden 30-Jährigen und einen weiteren unbekannten Mittäter übergeben und in das Fahrzeug geladen. Im Anschluss begab sich der 29-Jähriger zurück in den Einkaufsmarkt, füllte einen weiteren Einkaufswagen mit einer Vielzahl von Waren und schob ihn wie zuvor auch an der Kasse vorbei in den Eingangsbereich und stellte ihn dort ab. Noch bevor er wie beim ersten Mal auch von einem Mittäter abgeholt werden konnte, waren einem Kunden sowie einer Mitarbeiterin des Supermarktes das Vorgehen der Diebesbande verdächtig vorgekommen, worauf die Polizei alarmiert wurde. Im Verlauf der nachfolgen Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen konnten zwei der vier Tatverdächtigen in Tatortnähe angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die Fahndung nach den zwei mutmaßlichen Mittätern und ihrem mitgeführten Pkw dauert an.

Die georgischen Staatsangehörigen wurden im Laufe des Freitags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt, der gegen alle Beschuldigten die Untersuchungshaft anordnete.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell