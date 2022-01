Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Silvesterbilanz, Brände, Einbrüche, Exhibitionist festgenommen, Sachbeschädigungen durch Graffiti, Verkehrsunfall, Raub

Reutlingen (ots)

Silvesterbilanz - Landkreise RT, ES, TÜ und ZAK

In der Silvesternacht waren im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Reutlingen circa 400 Einsätze zu verzeichnen. Dabei handelte es sich überwiegend um Ruhestörungen, Streitigkeiten, Sachbeschädigungen durch Feuerwerkskörper, alkoholisierte Personen, Verstöße gegen das Waffengesetz durch unerlaubtes Führen von Schreckschusswaffen und kleinere Brände. Vorfälle, bei welchen Personen durch die unsachgemäße Handhabung von pyrotechnischen Gegenständen Verletzungen erlitten, wurden der Polizei nicht bekannt. Vereinzelt mussten die eingesetzten Beamten wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung tätig werden. In der Gesamtschau verlief die Nacht zum Jahreswechsel im Bereich des Polizeipräsidiums Reutlingen somit ohne größere Zwischenfälle.

In Unterensingen ist es gegen 22 Uhr auf einem Wiesengrundstück zum Brand eines Holzstapels gekommen, was zum Einsatz der Feuerwehr mit 5 Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften führte. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass ein Feuerwerkskörper für den Brand ursächlich war. Kurz nach 1 Uhr wurde der Feuerwehr mitgeteilt, dass sich der Holzstapel erneut entzündet hat. Somit musste die Feuerwehr nochmals zum Löschen ausrücken.

Kurz nach Mitternacht ist es in Frickenhausen-Linsenhofen in der Urbanstraße zum Brand einer Thuja-Hecke gekommen. Auch hier dürfte ein Feuerwerkskörper der Auslöser gewesen sein. Die Feuerwehr war mit 7 Fahrzeugen und 36 Einsatzkräften im Einsatz. Die Thuja-Hecke brannte vollständig nieder, angrenzende Wohngebäude wurden nicht beschädigt.

In Balingen wurden die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Simon-Schweitzer-Straße gegen 22 Uhr durch die Detonation eines Silvester-Böllers aufgeschreckt. Ein bislang Unbekannter hatte den Böller in einen am Balkon angebrachten Wasserspeier gesteckt und angezündet. Hierbei wurde der Wasserspeier komplett zerstört und die verglaste Balkontür beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Die Ursache für den Brand eines Altkleidercontainers in Haigerloch-Stetten gegen 00.45 Uhr dürfte ebenfalls ein dort hineingeworfener Feuerwerkskörper gewesen sein. Für die Löscharbeiten des Containers im Andreasweg musste auch hier die Feuerwehr ausrücken. Der Container wurde vollständig zerstört.

Reutlingen (RT): Einbrecher unterwegs

In der Silvesternacht wurde in gleich zwei Gebäude in der Peter-Rosegger-Straße eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich im Zeitraum zwischen 19.30 Uhr bis kurz nach Mitternacht gewaltsam Zutritt zu zwei benachbarten Häusern. In einem Einfamilienhaus schlugen die Täter ein Fenster ein und gelangten so in die Wohnräume, wo sie Schränke und Schubladen durchwühlten. Ins benachbarte Mehrfamilienhaus gelangten die Einbrecher vermutlich über den im ersten Obergeschoss befindlichen Balkon. Die Höhe der an den Gebäuden entstandenen Sachschäden sind noch nicht bekannt. Zur Spurensicherung wurden Experten der Kriminalpolizei hinzugezogen.

Esslingen (ES): Exhibitionist vorläufig festgenommen

Ein mutmaßlicher Exhibitionist konnte von Beamten des Polizeireviers Esslingen am Freitagmittag vorläufig festgenommen werden. Der 20-Jährige sprach gegen 12.35 Uhr im Bereich des Bahnhofes eine 44-jährige Frau an und lief ihr im Anschluss über eine längere Strecke über den Färbertörlesweg hinterher. Als sich die Frau nach dem Heranwachsenden umdrehte, hatte dieser sein erigiertes Glied entblößt und manipulierte daran. Obwohl sich die 44-Jährige mit schnellem Schritt von dem 20-Jährigen entfernen wollte, ließ dieser nicht von seinem Tun ab und folgte ihr weiterhin. Erst als den Beiden eine größere Personengruppe entgegenkam, zog sich der Täter wieder vollständig an und entfernte sich. Von der inzwischen alarmierten Polizei konnte er nachfolgend in Tatortnähe angetroffen und festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte auf freien Fuß entlassen.

Esslingen (ES): Sachbeschädigungen durch Graffiti (Zeugenaufruf)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 16 Uhr und Freitag, 9 Uhr haben bislang unbekannte Graffiti-Sprayer in der Esslinger Innenstadt ihr Unwesen getrieben. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden diverse Schriftzüge an zahlreichen Gebäudewänden, Garagentoren, Mauern sowie Bushaltestellen in der Agnespromenade, Wehrneckarstraße, Sirnauer Straße, Im Kesselwasen, Am Roßmarkt, Innere Brücke sowie im Bereich des Georg-Christian-von-Kessler-Platz mit Sprühfarbe angebracht. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0711/3990-330.

Esslingen (ES): In Fahrzeug eingeklemmt

Am Freitagabend ist es in der Plochinger Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem sich eine Person schwere Verletzungen zugezogen hat. Gegen 19.45 Uhr fuhr ein 20-Jähriger mit seinem BMW von Oberesslingen in Fahrtrichtung Zell, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und mit einer Mauer sowie einem Laternenmast kollidierte. Hierbei wurde er in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Im Anschluss wurde er aufgrund der Schwere seiner Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Zur Unfallaufnahme und Bergung des nicht mehr fahrbereiten BMW war die Plochinger Straße bis gegen 23.10 Uhr gesperrt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Die Feuerwehr Esslingen war mit 6 Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit 3 Fahrzeugen und 7 Kräften an der Einsatzstelle tätig.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Taxifahrer Handy geraubt

Am frühen Samstagmorgen ist einem Taxifahrer im Stadtteil Stetten von einem bislang unbekannten Fahrgast das Handy geraubt worden. Zunächst konnte gegen 2.45 Uhr durch eine Streifenwagenbesatzung im Bereich der Sielminger Straße ein Taxi festgestellt werden, an welchem der stille Alarm ausgelöst hatte. Bei der Kontrolle wurde bekannt, dass der 54-jährige Taxifahrer gegen 2.15 Uhr seine Fahrt beendete, da sein Fahrgast den ausstehenden geringen Betrag für die Fahrt nicht begleichen konnte. Im weiteren Verlauf griff der Mann den Taxifahrer an und entriss ihm schließlich sein Mobiltelefon. Beim Aussteigen trat er zudem gegen die Türe des Taxis, bevor er in unbekannte Richtung zu Fuß flüchtete. Eine Fahndung nach dem Täter, der als 25-30 Jahre alt, circa 170 cm groß, mit blondem Haar und korpulenter Statur beschrieben wird, verlief ohne Ergebnis.

Filderstadt-Bonlanden (ES): Wohnungseinbrecher bei Tatausführung gestört

Zwei Einbrecher sind in der Silvesternacht von einem Hausbewohner auf frischer Tat überrascht worden. Gegen 4.30 Uhr morgens wachte der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Bonländer Hauptstraße auf. Als er sein Schlafzimmer verließ, störte er die zwei unbekannten Täter, welche unmittelbar durch das zuvor von ihnen geöffnete Wohnzimmerfenster flüchteten. Entwendet wurden lediglich ein Paar Kopfhörer. Der Bewohner blieb unverletzt und konnte den eingesetzten Beamten eine Beschreibung zu den Tätern abgeben. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen blieb dennoch erfolglos. Am Inventar und aufgedrückten Fenster entstand ein Sachschaden von wenigen Hundert Euro. Die Spurensicherung wurde von der Kriminalpolizei übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell