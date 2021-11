Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Pärchen streitet sich

Soest (ots)

Ein 48-jähriger Soester erschien am Sonntagmorgen (7. November 2021) auf der Soester Polizeiwache und erstattete Anzeige wegen einer Körperverletzung. Der alkoholisierte Mann gab an, dass er gegen 05.37 Uhr auf dem Tankstellengelände an der Werler Landstraße ein streitendes Pärchen beobachtet hatte. Als er schlichtend in den Streit eingreifen wollte, wurde er infolgedessen von dem Mann geschlagen und getreten. Seinen Angaben zur Folge war der Tatverdächtige mit russischem Akzent war circa 18 - 23 Jahre alt, schätzungsweise 170 cm groß und hatte kurze, braune Haare. Er soll zur Tatzeit eine blaue Jeans und eine schwarze Jacke getragen haben. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere die Frau des Pärchens, sich unter der Telefonnummer 02921-91000, zu melden. (reh)

