Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Beim Wenden Ordnerin übersehen

Soest (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Ordnerin kam es am Sonntag (11. November 2021), gegen 18.55 Uhr, in der Leckadumstraße. Eine 24-jährige Ordnerin wies einen 22-jährigen Autofahrer aus Siegen an, seinen Wagen aus dem Bereich einer Einfahrt zu entfernen. Beim Wenden übersah er dann die hinter dem Auto stehende 24-Jährige und touchierte diese leicht, wodurch sie sich leicht verletzte. Der Autofahrer streitet trotz gegenteiliger Zeugenaussagen einen Zusammenstoß zwischen der Frau und dem Auto ab. (reh)

