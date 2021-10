Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Klausen (ots)

Am Dienstag, 12.10.2021, gegen 16.45 Uhr befuhr eine 32-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem VW Transporter die L 47 von Klausen in Richtung BAB A1 / Sehlem. Auf einer Brücke standen zwei Personen (vermutlich Kinder oder Jugendliche) und warfen einen Gegenstand auf die darunter befindliche Fahrbahn. Der Gegenstand traf auf die Windschutzscheibe des Pkws, so dass diese beschädigt wurde. Die Fahrzeugführerin wurde glücklicherweise nicht verletzt, an ihrem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 EUR. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter Tel. 06571 / 926-0 erbeten.

