Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht nach Spiegelkollision im Gegenverkehr

Lierfeld (ots)

Am 11.10.2021 gegen 07:50 befährt der unfallbeteiligte Jeep die K118 aus Lierfeld kommend in Fahrtrichtung Matzerath, während diesem ein weiterer PKW entgegenfährt. Es kommt ca. auf halbem Weg zwischen den beiden Orten zur Streifkollision der beiden Fahrzeuge, wodurch der Außenspiegel des Jeeps beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich das unbekannte Fahrzeug weiter in Richtung Lierfeld.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

