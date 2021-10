Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl eines Anhängers

Schloßheck (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum der letzten zwei Monate von einem Privatgrundstück einen grauen 750kg - Planenanhänger mit dem amtlichen Kennzeichen BIT-EK118 sowie mehrere dunkelgrüne Blechkanister samt Inhalt. Der Anhänger stand hinter einem Wohnhaus auf einem Privatgrundstück in der Scheidstraße in Schloßheck. Bei Hinweisen wird gebeten, die Polizei in Prüm (06551 9420) zu kontaktieren.

