Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Serie der Selbststeller reißt nicht ab - Mann stellt sich erneut - Bundespolizei sucht weitere "Freiwillige"

Gelsenkirchen - GladbeckGelsenkirchen - Gladbeck (ots)

Am gestrigen Donnerstag (19. November) wandte sich ein 53-Jähriger Mann an die Bundespolizei in Gelsenkirchen, um sich freiwillig der Justiz zu stellen. Bundespolizisten lieferten ihn in die JVA ein.

Bei dem Mann handelt es sich bereits um den dritten Fall in drei Tagen, bei dem sich eine per Haftbefehl gesuchte Person bei der Bundespolizei meldete.

Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4768113 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4766649

Freiwillig "besuchte" ein 53-jähriger Gelsenkirchener die Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof in Gelsenkirchen. Der gebürtige Gladbecker erklärte den Beamten, dass er vermutlich durch die Justiz gesucht werde.

Ermittlungen bestätigten die Angaben des Mannes. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl des Gelsenkirchener Amtsgerichts. Dieses hatte den 53-Jährigen wegen Beförderungserschleichungen, Diebstählen, Beleidigungen, Volksverhetzungen und Bedrohungen zu einer Haftstrafe von einem Jahr verurteilt. Bundespolizisten lieferten ihn später in die Gelsenkirchener JVA ein.

Die Bundespolizei sucht nun weiter "Freiwillige" die per Haftbefehl gesuchte werden. Diese können sich in den verkehrsgünstig an Bahnhöfen gelegenen Bundespolizeiwachen in Hagen, Dortmund, Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Recklinghausen oder auf jeder anderen Polizeidienststelle melden. *BA

