POL-RT: Passant mit Messer schwer verletzt (Reutlingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und besonders schweren Raubes ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Reutlingen gegen einen 21-Jährigen aus Reutlingen, dem zur Last gelegt wird, am Montagmorgen auf offener Straße einen Passanten unter anderem mit einem Messer schwer verletzt zu haben.

Den bisherigen Ermittlungsergebnissen zufolge begegneten sich die Männer kurz vor 6.30 Uhr zu Fuß im Bereich Lederstraße (B 464) / Kanzleistraße, worauf der 21-Jährige den 50-Jährigen angegriffen, geschlagen und getreten und ihm mit dem Messer eine Schnittverletzung am Hals zugefügt haben soll. Anschließend flüchtete er. Der Tatverdächtige konnte jedoch im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung, an der mehrere Streifenwagenbesatzungen beteiligt waren, in wenigen hundert Metern Entfernung angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Beim Festgenommenen fanden und beschlagnahmten die Einsatzkräfte die Geldbörse des Opfers. Das mutmaßlich verwendete Messer wurde am Tatort aufgefunden.

Der 50-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen soll der unter anderem wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz polizeibekannte 21-jährige Deutsche dem Haftrichter vorgeführt werden.

Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat noch vor Ort die Ermittlungen zum genauen Ablauf aufgenommen und bittet Zeugen, die die Tat beobachtet oder im Bereich Lederstraße / Kanzleistraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden.

