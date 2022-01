Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fahrzeuge beschädigt; Vermisste wohlbehalten aufgefunden; Einbrüche; Brand; Verkehrsunfall; Graffiti-Sprayer ertappt

Mehrere Fahrzeuge beschädigt (Zeugenaufruf)

Ein Unbekannter hat sich in der Nacht zum Montag an mehreren geparkten Autos zu schaffen gemacht. In der Zeit zwischen 23.30 Uhr und 6.30 Uhr ging er in der Holzstraße sowie der Seestraße wie bislang bekannt ist insgesamt fünf Autos unterschiedlicher Hersteller an. Dabei beschädigte der Täter unter anderem Fenster- sowie Windschutzscheiben und verursachte einen Gesamtschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden. (mr)

Sonnenbühl (RT): Erfolgreiche Vermisstensuche

Durch den Einsatz eines Polizeihubschraubers mit Wärmebildkamera hat am Sonntagabend eine Vermisstensuche ein gutes Ende genommen. Am Nachmittag hatte eine in einer Pflegefamilie lebende Frau unbemerkt das Haus verlassen, woraufhin die Polizei verständigt wurde. Obwohl mit der Vermissten zeitweise telefonischer Kontakt bestand, konnte sie zunächst nicht aufgefunden werden. Gegen 18.45 Uhr entdeckte die Besatzung eines zur Unterstützung der Suche angeforderten Polizeihubschraubers die Frau in einem unwegsamen Waldstück in der Nähe eines Schotterwerks bei Genkingen. In der Folge konnte eine Streifenwagenbesatzung zu der Frau gelotst werden. Sie wurde wohlbehalten zu ihren Pflegeeltern gebracht. (mr)

Hülben (RT): Mehrere Einbrüche

In mehrere Gebäude in der Kaltentalstraße ist im Laufe des Wochenendes eigebrochen worden. Zwischen Freitag, 15.30 Uhr, und Sonntag, 14.15 Uhr, verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam über die Eingangstüren Zutritt zu zwei Vereinsheimen und dem Gebäude eines ehemaligen Minigolfplatzes. Im Inneren suchte der Täter nach Stehlenswertem, teilweise beschädigte er dabei auch Einrichtungsgegenstände. In einem der Vereinsheime stieß er auf einen Tresor, den er mitgehen ließ. Über weiteres Diebesgut liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Die Höhe des entstandenen Sachschadens, der beträchtlich ausfallen dürfte, kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Münsingen (RT): Müllsack in Brand geraten

Zum Brand eines Gelben Sacks in einem Wohngebäude in der Wasserstetter Straße in Buttenhausen sind am Sonntagnachmittag die Rettungskräfte ausgerückt. Gegen 15.20 Uhr löste infolge der Rauchentwicklung ein Brandmeldealarm aus. Die Feuerwehr, die daraufhin mit drei Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften anrückte, löschte den brennenden Müllsack und lüftete anschließend das Gebäude. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte als Brandursache eine unachtsam weggeworfene Zigarettenkippe in Betracht kommen. (rn)

Esslingen (ES): Alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Gegen einen 17-Jährigen, der am frühen Montagmorgen alkoholisiert und ohne Führerschein einen Verkehrsunfall verursacht hat, ermittelt das Polizeirevier Esslingen. Der Jugendliche befuhr gegen 4.40 Uhr mit einem Porsche die Neue Straße, kam an der Kurve zum Oberen Mönchelenweg von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Glücklicherweise blieb er hierbei unverletzt. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem jungen Mann wahr. Da ein Test einen vorläufigen Wert von knapp einem Promille ergab, musste der Jugendliche eine Blutprobe abgeben. Der Porsche wurde von der Unfallstelle abgeschleppt. (sm)

Esslingen (ES): Mutmaßliche Graffiti-Sprayer ertappt

Zwei mutmaßliche Graffit-Sprayer sind der Polizei am Sonntagnachmittag ins Netz gegangen. Eine Zeugin hatte zwei Jugendliche gegen 15.45 Uhr dabei beobachtet, wie sie in der Straße Untere Beutau eine Mauer beschmierten. Nachdem sie die beiden angesprochen hatte, stiegen diese in einen Linienbus und fuhren davon. Die zwischenzeitlich alarmierten Beamten entdeckten in der Folge nicht nur weitere frische Schmierereien an einer Gebäudewand in der Straße Untere Beutau, sondern auch die beiden 15 und 17 Jahre alten Tatverdächtigen auf dem Gelände einer Schule in Sulzgries. Die mutmaßlich zur Tat genutzten Spraydosen wurden sichergestellt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Ersten Erkenntnissen nach dürften die Schmierereien nicht in Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen Ende vergangener Woche im Stadtgebiet stehen. (rn)

Tübingen (TÜ): Einbrecher unterwegs

In ein Unternehmensgebäude in der Rosentalstraße ist in der Nacht zum Montag eingebrochen worden. Durch Aufhebeln eines Fensters verschaffte sich ein Unbekannter gegen 1.20 Uhr Zutritt in die Büroräume und durchsuchte sie. Den ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (sm)

