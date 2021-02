Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Anhaltender Schneefall sorgt weiterhin für schwierige Straßenverhältnisse

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

Durch den anhaltenden Schneefall am Montag hat sich die Situation auf den Straßen im Kreis Minden-Lübbecke gegenüber dem Vortag kaum verändert. Mittlerweile sind zwei Straßen über das Wiehengebirge gesperrt. Betroffen sind die Verbindungsstrecken zwischen Bad Oeynhausen und Hille-Rothenuffeln sowie die Bergstraße zwischen Lübbecke-Nettelstedt und Hüllhorst-Schnathorst.

Wie bereits am Sonntag erreichten die Polizei auch am Montag Meldungen über liegengebliebene Lkw oder andere Fahrzeuge. Dies führte mitunter zu erheblichen Behinderungen. Betroffen davon waren bis zum frühen Nachmittag in erster Linie Abschnitte im Raum Bad Oeynhausen. Aber auch aus Porta Westfalica gingen Anrufe auf der Leitstelle der Polizei ein.

Zur Mittagzeit erreichte die Beamten die Nachricht, dass sich im Bereich der Bünder Straße/Eggetaler Straße in Preußisch Oldendorf-Bad Holzhausen ebenfalls ein Lkw festgefahren hatte. Daraufhin wurde ein Räumfahrzeug zur Einsatzstelle beordert. Ein ähnliches Bild bot sich in Lübbecke im Bereich Hermann-Löns-Straße/Am Zollamt. Zudem mussten die Beamten kreisweit eine Handvoll Verkehrsunfälle aufnehmen. Verletzt wurde dabei niemand.

Da auch in den kommenden Tagen mit schwierigen Straßenverhältnissen gerechnet werden muss, bittet die Polizei alle Autofahrer auch weiterhin um eine angemessene Fahrweise. Besonders der Sicherheitsabstand zum Vorausfahrenden sollte entsprechend groß gewählt werden, so die Beamten.

