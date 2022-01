Polizeipräsidium Osthessen

Update zu: Brand in Lagerhalle in Fulda

Fulda. Am Sonntagabend (23.01.), gegen 18.45 Uhr, brannte es in einer Lagerhalle eines Holz verarbeitenden Betriebes im Fuldaer Ortsteil Sickels, wir berichteten. Die Kriminalpolizei Fulda führt die Ermittlungen. Nach bisherigen Erkenntnissen ist Brandstiftung nicht auszuschließen. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Ursprungsmeldung:

Gegen 18.45 Uhr kam es am 23.01.2022 zum Ausbruch eines Brandes in einer Lagerhalle eines holzverarbeitenden Betriebes in Fulda - Sickels. Dabei gerieten vermutlich zunächst Gasflaschen in Brand. Das Feuer dehnte sich schließlich am Boden des Gebäudes aus. Durch die Hitzeentwicklung wurden auch das Dach und möglicherweise eine dort befindliche Photovoltaikanlage beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 150.000 EUR geschätzt. Die Feuerwehr Fulda war mit einem Großaufgebot an der Einsatzstelle und verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäudeteile. Die Ermittlungen zur Brandursache wurde von der Kriminalpolizei übernommen.

Pkw gestohlen - bereits wieder aufgefunden

Fulda. In der Nacht auf Sonntag (23.01.) stahlen Unbekannte einen silbernen Audi 80 vom Grundstück eines Wohnhauses in der Prof.-Heller-Straße in Bronnzell. Das Auto wurde am Sonntagmorgen in der Gersfelder Straße in Eichenzell aufgefunden. Am Fahrzeug konnten im rechten Bereich der Frontstoßstange vermeintliche Unfallspuren - in Form von blauen Farbanhaftungen - festgestellt werden. Wer zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen auffällige Beobachtungen zu einem entsprechend Unfallgeschehen oder zum Pkw selbst gemacht hat, wird gebeten sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Einbruch in Arztpraxis

Fulda. Unbekannte brachen zwischen Samstagabend (22.01.) und Sonntagmittag (23.01.) in eine Arztpraxis in der Sturmiusstraße ein. Die Täter gelangten über ein aufgehebeltes Fenster in die Behandlungsräume, stahlen Bargeld in bislang unbekannter Höhe und hinterließen 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gaststätte

Hünfeld. In der Forsthausstraße brach ein Unbekannter in der Nacht auf Sonntag (23.01.), gegen 4 Uhr, in eine Gaststätte ein. Der Täter hebelte eine Hintertür des Hauses auf, durchsuchte die Räumlichkeiten und flüchtete im Anschluss unerkannt. Er hinterließ circa 200 Euro Sachschaden. Erste polizeiliche Ermittlungen ergaben folgende Täterbeschreibung: männlichen, zwischen 30 und 40 Jahren alt, er trug einen Kapuzenpullover mit Aufdruck auf den Ärmeln und der Brust, eine Jogginghose mit Seitentaschen, Turnschuhe und einen schwarzen Rucksack mit der Aufschrift "Puma". Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Fahrradgeschäft

Fulda. In der Nacht auf Montag (24.01.), gegen 2.30 Uhr, brachen Unbekannte in einen Fahrradladen in der Dr.-Raabe-Straße ein. Die Täter zerschlugen eine gläserne Zugangstür und durchsuchten die Verkaufsräume. Sie stahlen Bargeld in unbekannter Höhe und verursachten circa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

