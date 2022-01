Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Elektroroller entwendet - Zwei Autos aufgebrochen und durchsucht

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Elektroroller entwendet

Bebra. Unbekannte stahlen am Montag (24.01.), in der Zeit zwischen 6.30 Uhr und 16.30 Uhr, einen schwarzen Elektroroller des Herstellers "Segway Europe B.V ." im Wert von circa 420 Euro. Zur Tatzeit war der Roller mit einem Schloss an einem Fahrradständer, vor einem Lebensmittelgeschäft in der Lindenallee, gesichert. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zwei Autos aufgebrochen und durchsucht

Kirchheim. In der Zeit von Freitag (21.01.) bis Montag (24.01.) schlugen Unbekannte jeweils ein Seitenfenster eines grauen VW Passat sowie eines silbernen Daimler Benz CLK200 auf einem Rasthof in der Hauptstraße ein. Anschließend durchsuchten die Täter die Fahrzeuginnenräume. Ob aus den Autos etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 700 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

