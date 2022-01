Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht - Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld - Am Montag (24.01.), parkte ein 29-jähriger Mann aus Alheim seinen weißen Seat Leon ordnungsgemäß auf dem Parkplatz unter der Hochbrücke in der Landecker Straße, Ecke Konrad-Zuse-Straße. Als der Mann, gegen 9:40 Uhr, zu seinem Fahrzeug kam, bemerkte er, dass ein bislang unbekanntes Fahrzeug seinen Pkw an der rechten, hinteren Seitenwand beschädigt und sich der Fahrzeugführer anschließend entfernt hatte, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher bitte unter der Telefonnummer 06621/932-0 an die Polizeistation Bad Hersfeld, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Rotenburg- Am Montag (24.01.), gegen 15 Uhr, befuhr ein Audi-Fahrer aus Rotenburg die Borngasse. Eine Pkw-Fahrerin aus Eiterfeld bog zeitgleich mit ihrem Polo von einer Grundstücksausfahrt eines Krankenhauses in die Borngasse ein. Hierbei kollidierte sie mit dem vorfahrtsberechtigten Audi-Fahrer, der sich bei dem Unfall leicht verletzte. Es entstand Gesamtschaden von circa 7.000 Euro.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

