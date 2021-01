Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Lindwedel: Opfer wehrt sich erfolgreich; Schwarmstedt: Weidezaungerät gestohlen; Schneverdingen: Zigarettenautomaten aufgebrochen

Heidekreis (ots)

27.01 / Opfer wehrt sich erfolgreich

Lindwedel: Ein unbekannter Täter versuchte sich am Mittwoch, gegen 13.00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Haus an der Ringstraße zu verschaffen, nachdem das 82jährige Opfer ihm nach Klingeln öffnete. Der Mann forderte Zahlungen nach angeblich verrichteter Arbeit und drückte das Opfer ins Haus, um sich auf diese Weise Zutritt ins Innere zu verschaffen. Es gelang der Frau den Täter wieder nach draußen zu schubsen und die Tür zu schließen. Der Unbekannte ließ daraufhin von seinem Ansinnen ab und verließ die Örtlichkeit. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350 entgegen.

26.01 / Weidezaungerät gestohlen

Schwarmstedt: Am vergangenen Wochenende entwendeten Unbekannte von einer Pferdekoppel am Mühlenweg Richtung Buchholz, linksseitig, unmittelbar hinter einem Waldstück, ein Weidezaungerät mit Zubehör. Zeugen werden gebeten, sich unter 05071/800350 an die Polizei Schwarmstedt zu wenden.

27.01 / Zigarettenautomaten aufgebrochen

Schneverdingen: In der Nacht zu Mittwoch öffneten Unbekannte gewaltsam sowohl den Zigarettenautomaten an der Hansahlener Dorfstraße als auch den an der Straße Am Jordan und entwendeten Tabakwaren und Geld. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500.

27.01 / Münzsammlung bei Einbruch gestohlen

Bad Fallingbostel: Am Mittwochmorgen, zwischen 05.50 Uhr und 07.30 Uhr warfen Einbrecher die Scheibe einer Terrassentür eines Hauses an der Straße Am Kreuzberg ein, nachdem sie zuvor erfolglos versuchten, diese aufzuhebeln. Sie durchsuchten und durchwühlten das Objekt und entwendeten eine Münzsammlung. Hinweise auf die Tat sowie verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

27.01 / Küchenbrand

Munster: Am Mittwoch, gegen 13.35 Uhr kam es in einer Wohnung an der Brucknerstraße zu einem Küchenbrand. Eine Person aus dem Mehrfamilienhaus wurde leicht verletzt, konnte aber vor Ort behandelt werden. Nach ersten Ermittlungen hat ein Bewohner der brandbetroffenen Wohnung einen Topf mit Wasser auf die Platte eines Herds gestellt, allerdings die falsche Platte eingeschaltet und den Raum verlassen. Der Schaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

