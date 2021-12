Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Rotenburg a.d.F.

Fulda (ots)

Verkehrsunfallflucht mit Leichtverletzten

Rotenburg- Zur Unfallzeit am 30.11.21, 17.00 Uhr, befuhr eine 62-jährige Rotenburgerin mit ihrem E-Bike die Mündershäuser Straße stadteinwärts. Die Radfahrerin wollte dann nach links in die Forststraße einbiegen. Dies übersah vermutlich ein in gleicher Richtung fahrender unbekannter Pkw-Fahrer und touchierte die 62-Jährige leicht. Diese fiel nach rechts mit ihrem Rad um und zog sich leichte Verletzungen zu. Der unbekannte Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0. Es entstand kein Sachschaden.

PST Rotenburg a. d. Fulda, Schmitz, VAe

