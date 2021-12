Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Lauterbach

Auffahrunfall

Schlitz (P) Am 24. November gegen 14:45 Uhr befuhr eine 60-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Ford Fusion die Otto-Zinßer-Straße in Richtung Bahnhofstraße. Verkehrsbedingt musste sie ihren Pkw bis zum Stillstand abbremsen. Ein nachfolgender 56-jähriger Pkw-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Mercedes Sprinter auf. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden von 2.500 EUR.

Von Fahrbahn abgekommen

Lauterbach (P) Am 27. November gegen 02:15 Uhr befuhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Renault Megan die Bundesstraße von Lauterbach herkommend in Richtung Herbstein. In Höhe vom Schloss Eisenbach verlor er, auf der winterglatten Fahrbahn, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen die dort befindliche Schutzplanke. Bei dem Unfall blieb der 18-jährige unverletzt. Es entstand Sachschaden von 3.000 EUR.

Gegen Fahrzeug gerutscht

Schotten (P) Am 28. November gegen 17:00 Uhr befuhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Skoda Fabia den Parkplatz der Taufsteinhütte und wollte rückwärts in eine Parkfläche einparken. Auf der winterglatten, mit Schnee bedeckten Fahrbahn, geriet das Fahrzeug ins Rutschen und stieß gegen den Opel Astra eines 35-jährigen Pkw-Fahrers, welcher dort geparkt war. Bei dem Unfall blieb der 21-jährige unverletzt. Es entstand Sachschaden von 1.000 EUR.

