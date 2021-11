Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Holtwick, Bahnhofstraße/ Betrunken Auto gefahren

Coesfeld (ots)

Für einen 52-jährigen Duisburger endete die Autofahrt am Samstag (13.11.21)auf der Coesfelder Wache. Gegen 23.25 Uhr stoppte ein Streifen-Team den Mann an der Bahnhofstraße in Holtwick. Die Polizisten nahmen Alkoholgeruch im Atem des 52-Jährigen wahr. Ein Alkoholtest verlief positiv, sodass der Duisburger mit zur Wache musste. Eine Ärztin entnahm ihm ein Blutprobe. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren gegen den Duisburger ein.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell