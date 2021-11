Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Rorup, Hauptstraße/Seat Altea beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Freitag (12.12.21) einen Seat Altea beschädigt. Zwischen 8 Uhr und 14.25 Uhr stand das Auto auf dem Parkplatz einer Bäckerei an der Hauptstraße. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell