POL-COE: Radfahrerin kommt auf nassem Laub zu Fall

Coesfeld (ots)

Eine 56 jährige Radfahrerin aus Lüdinghausen befuhr mit ihrem angeleinten Hund, am Sonntag, gegen ca. 09:00 Uhr, in Lüdinghausen, den kombinierten Rad-/Fußweg an der Ostenstever. Aufgrund eines Fahrfehlers geriet sie auf einer großen feuchten Laubfläche ins Rutschen und kam im Anschluss zu Fall.

Die Radfahrerin wurde durch den Sturz leicht verletzt. Sie wurde durch einen hinzugerufenen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Hund und das Fahrrad wurden durch den Ehemann der Frau von der Unfallstelle abgeholt.

