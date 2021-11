Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Havixbecker Straße, Trunkenheitsfahrt

Coesfeld (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am 12.11.2021, gegen 18:00 Uhr, ein 61-jähriger Mann aus Nottuln überprüft, welcher mit einem Mofa die Havixbecker Straße in Nottuln befuhr. In der Atemluft konnte deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden und ein Atemalkoholtest verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde bei dem Mann angeordnet.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell