Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, B474/Ostdamm, Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und Drogenkonsum

Coesfeld (ots)

Am 14.11.2021, gegen 00:30, befuhr ein 22-jähriger Mann aus Dülmen mit einem Pkw die B474, aus Richtung L551 kommend, in Fahrtrichtung Dernekamp. An der Ampelkreuzung B474/Ostdamm beabsichtigte der Mann nach rechts auf den Ostdamm abzubiegen. Aus ungeklärter Ursache verlor der 22-jährige Fahrzeugführer die Kontrolle über den Pkw, fuhr zunächst über die Verkehrsinsel der Ampelkreuzung auf dem Ostdamm, beschädigte dort zwei Verkehrszeichen und prallte vor den Ampelmast der Straße Ostdamm. Der Mann gab an, dass er sowohl Alkohol, als auch Cannabis konsumiert hatte. Ein Atemalkoholvortest verlief positiv und eine Blutentnahme wurde angeordnet.

