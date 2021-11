Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Raiffeisenstraße, Sachbeschädigung an Firmentor

Coesfeld (ots)

In der Nacht zum 13.11.2021 wurde das Zufahrtstor eines an der Raiffeisenstraße in Coesfeld ansässigen Fleischhandels durch unbekannte Täter beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000,-EUR. Hinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter 02541-140 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell