Autofahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am Freitag (12.11.2021) gegen 20.55 Uhr befuhr eine 35jährige Nottulnerin mit ihrem Auto die L843 von Nottuln in Richtung Schapdetten. In der Bauernschaft Stevern kam sie aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte in den Straßengraben. Sie wurde im Fahrzeug eingeklemmt und von Ersthelfern bis zum Eintreffen der Rettungskräfte betreut. Im Anschluss wurde sie schwer verletzt einem Krankenhaus in Münster zugeführt.

Da der Verdacht besteht, dass die 35-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihr eine Blutprobe entnommen.

Das Fahrzeug musste geborgen werden und wurde abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L 843 komplett gesperrt.

