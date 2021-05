Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verdacht der Trunkenheitsfahrt- Mann fährt auf der B105 in den Straßengraben

PR Ribnitz-Damgarten (ots)

Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 04:10 Uhr auf der B105 in der Ortslage Wiepkenhagen/ Abzweig Bartelshagen II. Ein offensichtlich stark angetrunkener Mann ist in der vergangenen Nacht mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gefahren. Der 40-jährige Deutsche, der sich beim Eintreffen der Polizei und Rettungskräften schon selbst aus dem Fahrzeug befreit hatte, verletzte sich augenscheinlich nur leicht an der Hand. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen kam der Fahrer, der im Landkreis VR wohnt,aus bisher unbekannter Ursache auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. In weiterer Folge überschlug sich der PKW und kam auf dem Dach zum Liegen. Aufgrund des starken Atemalkoholgeruchs des alleinbeteiligten Fahrzeugführers und der Beschädigungen am Unfallort (Bankette/ Abwasserschacht) wurde eine doppelte Blutprobenentnahme angeordnet und der Führerschein des 40-Jährigen beschlagnahmt. Das Fahrzeug (Mercedes-Benz) des Unfallfahrers musste an der Unfallstelle geborgen und abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro. Die B105 musste für eine Stunde voll gesperrt werden.Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell