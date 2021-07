Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Ferienpass-Kinder zu Gast bei der Polizeiinspektion Celle

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Celle (ots)

Am heutigen Vormittag (26.07.21) hatte die Polizei in Celle erneut zu einer Ferienpassaktion eingeladen. Das Präventionsteam, Cosima Bauer, Christian Riebandt und Karsten Wiechmann empfingen rund 30 interessierte Kinder im Alter zwischen 8 und 12 Jahren, für die ein spannendes Programm vorbereitet war. Doch bevor es losging, mussten die Kinder, ähnlich wie in der Schule, den Nachweis eines tagesaktuellen Corona-Schnelltest vorlegen.

Zu Beginn erklärte der Verkehrssicherheitsbeauftragte, Karsten Wiechmann, die Anforderungen an ein verkehrssicheres Fahrrad. Anhand von Helmtests unterstrich er dabei die Bedeutsamkeit von Fahrradhelmen zum eigenen Schutz gegen Kopfverletzungen.

Bei dem Programmpunkt "Dem Täter auf der Spur" wurden die Kinder zu Beobachtern eines Einbruchs. Hierzu wurde eigens ein Tatort aufgebaut und nachgestellt. Die Kinder konnten also einen Einbruch "live" beobachten und erhielten Einblicke in die polizeiliche Spurensuche und deren Auswertung.

Das Tiere bei Kindern eine besondere Faszination hervorrufen, zeigte sich bei den Vorführungen der Polizeihundestaffel und der Reiterstaffel. Die Kinder erfuhren etwas über die Ausbildung der Hunde und konnten sich anschließend von ihrem Können, der Suche nach Gegenständen u.a. von Betäubungsmittel selbst überzeugen.

Durch die Unterbringung im Celler Landgestüt war es auch möglich, die Reiterstaffel für den heutigen Tag mit ins Boot zu holen. Auch hierbei lernten die Kinder viel über die Ausbildung der Pferde. Tierkennern ist bekannt, dass Pferde eigentlich Fluchttiere sind, die bei jeglichen unbekannten Geräuschen Reißaus nehmen würden. Ganz anders die trainierten Polizeipferde. Unter der Anleitung der Reiter*innen wurden die Kinder animiert, mal ordentlich Krach zu machen. Hierzu standen ihnen Rasseln, Trommeln und allerlei weitere lärmerzeugende Gegenstände zur Verfügung. Beeindruckend war es zu erleben, wie ruhig die Pferde blieben. Zum Abschluss der Vorführung war es dann auch das Streicheln der Pferde erlaubt.

Ausgestattet mit viel Wissen und dem gerade Erlernten ernannten Cosima Bauer, als Beauftragte für Kriminalprävention und Christian Riebandt, als Beauftragter für Jugendsachen, am Ende des Tages die Kinder zu Kinderkommissaren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell