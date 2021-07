Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Brand an der Grundschule

Celle (ots)

Am frühen Montagmorgen, kurz vor 02:00 Uhr, wurde ein Feuer auf dem Gelände der Grundschule in Klein Hehlen gemeldet. Als die Feuerwehr und die Polizei eintrafen entdeckten sie neben einem Heckenbrand, weitere hohe Flammen aus einem Abrollcontainer auf dem Schulhof. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerweht Celle löschen die Brände und verhinderten so ein Übergreifen der Flammen auf Gebäudeteile der Grundschule.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet um Hinweise zum Brandgeschehen oder verdächtigen Personen unter der Rufnummer (05141) 277215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell