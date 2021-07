Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Aufbruch von Zigarettenautomat

Winsen (Aller) (ots)

Am Samstagmorgen meldete eine aufmerksame Zeugin der Polizei, dass mehrere Täter gerade dabei waren, einen Zigarettenautomaten in Winsen / Aller aufzuhebeln. Bei Eintreffen der ersten Polizeibeamten vor Ort konnten diese einen beschädigten Automaten sowie das Fehlen diverser Zigarettenschachteln feststellen. Die Täter waren augenscheinlich bereits geflohen. Im Rahmen einer Fahndung konnte 3 Jugendliche an der Landesstraße 180 in Richtung Celle festgestellt werden. Diese führten das vermeintliche Diebesgut in Form von Zigarettenschachteln bei sich, so dass nach derzeitigem Stand der Ermittlungen davon ausgegangen wird, dass diese auch den Automaten aufgebrochen haben. Die 16 und 17 Jahre alten jungen Männer aus Celle wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Eltern übergeben.

