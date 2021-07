Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Turnhalle unter Wasser gesetzt - Zeugenaufruf

Celle (ots)

Am Mittwochnachmittag (21.07.21) verschaffen sich Unbekannte unbefugt Zutritt auf das Gelände der Blumläger Schule. Sie überkletterten den Zaum und zerstörten zunächst mehrere Blumentöpfe. Dann nahmen sie einen Wasserschlauch, schlossen ihn an und steckten das andere Ende durch ein auf Kipp stehendes Fenster der Turnhalle. So konnte das Wasser bis zur Entdeckung am nächsten Morgen in die Halle fließen. Die relativ geringe Schadenshöhe war letztlich nur dem glücklichen Umstand zu verdanken, dass ein Teil des Wassers durch einen Bodenabfluss der Dusche wieder ablaufen konnte. Hinweise zur Tat oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei Celle unter der Tel. (05141) 277215 entgegen.

