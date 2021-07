Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Schwerer Verkehrsunfall mit verletzten Personen in der "Sprache" zwischen Celle und Lachendorf - Rettungshubschrauber im Einsatz

Celle (ots)

Celle - Schwerer Verkehrsunfall mit verletzten Personen in der "Sprache" zwischen Celle und Lachendorf - Rettungshubschrauber im Einsatz In den gestrigen Nachmittagsstunden ereignete sich auf der Landesstraße 282 zwischen den Ortschaften Celle und Lachendorf ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Gegen 14.40 befuhr eine 22-jährige Frau aus Nienhagen mit ihrem Opel Corsa die L 282 von Celle in Richtung Lachendorf. Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet sie mit dem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und befuhr kurzzeitig den unbefestigten Grünstreifen. Sie junge Frau lenkte dagegen und kam durch dieses Manöver schließlich in den Gegenverkehr. Hier kam es dann zu einem Frontalzusammenstoß mit einem Fiat, der von einer 27-jährigen Frau aus Lachendorf gesteuert wurde. Eine weitere aus Celle stammende 21-jährige Führerin eines VW Passat, die hinter der Frau aus Lachendorf die Fahrbahn in Richtung Celle benutzte, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte dann den das Auto der Vorausfahrenden. Die 22-jährige sowie die 27-jährige erlitten durch den Frontalzusammenstoß schwere Verletzungen. Bei der Unfallverursacherin waren die Verletzungen so gravierend, dass sie mit dem alarmierten Rettungshubschrauber direkt in die MHH geflogen werden musste. Die 27-jährige wurde direkt dem Celler Krankenhaus zugeführt. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen besteht zum Glück keine Lebensgefahr bei den beiden Schwerverletzten. Am Opel Corsa sowie am Fiat entstand Totalschaden. Der VW Passat wurde nur leicht beschädigt. Der Gesamtschaden wurde auf rund 12.000 Euro geschätzt. Auf der Landesstraße 282 wurde bis ca. 19.00 Uhr eine Vollsperrung eingerichtet, um die drei beteiligten Fahrzeuge zu bergen und die Straße von den Unfallschäden zu reinigen. Aufgrund der rechtzeitigen Ausstrahlung einer Verkehrswarnmeldung kam es nur zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

