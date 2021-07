Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Lachendorf - Auto aufgebrochen

Celle (ots)

Unbekannte Täter haben am frühen Dienstagabend, zwischen 17.00 und 17.30 Uhr, in der Straße "Alter Postweg" die Beifahrerscheibe eines parkenden PKW eingeschlagen. Sie griffen durch die zerstörte Scheibe und entwendeten aus eine Tasche vom Beifahrersitz eine Geldbörse. Darin befanden sich eine dreistellige Bargeldsumme sowie Ausweise. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Lachendorf entgegen unter 05145/284210.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell